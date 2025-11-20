Ричмонд
Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА ВСУ в Тульской области

За ночь силами противовоздушной обороны над территорией Тульской области было нейтрализовано семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

За ночь силами противовоздушной обороны над территорией Тульской области было нейтрализовано семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале, в результате инцидента отсутствуют как пострадавшие среди гражданского населения, так и повреждения объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что за семь часов среды дежурные средства ПВО уничтожили 26 вражеских беспилотника самолетного типа.

