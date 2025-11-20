Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА ВСУ в Тульской области

За ночь силами противовоздушной обороны над территорией Тульской области было нейтрализовано семь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале, в результате инцидента отсутствуют как пострадавшие среди гражданского населения, так и повреждения объектов инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что за семь часов среды дежурные средства ПВО уничтожили 26 вражеских беспилотника самолетного типа.
