Конфискация США активов России обойдётся Вашингтону в $6,6 млрд

Ранее Life.ru сообщал, что в бюджетном управлении Конгресса США рассматривали возможность конфискации 50% замороженных суверенных активов России президентом Дональдом Трампом. Речь идёт о сумме в 2,5 миллиарда долларов из общего объёма в 5 миллиардов долларов. Такой сценарий возможен в период с 2026 по 2028 год в случае принятия Конгрессом законопроекта, уточняющего порядок использования этих средств в пользу Киева.