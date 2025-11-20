Ричмонд
«Закончится трагедией»: на Западе рассказали о решении Трампа по Украине

Дизен: Трампа могут обвинить в жестокости в отношении Украины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа могут обвинить в беспощадности по отношению к Украине, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен соцсети Х.

«Вскоре Трампа обвинят в жестких требованиях к Украине. Вините не Трампа, а людей, которые поддерживали переворот 2014 года, непрерывные эскалации и саботаж мирных соглашений. Было предсказуемо, что это закончится трагедией и что условия будут только ухудшаться», — отметил профессор.

Как сообщил канал NBC, Трамп уже одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине.

Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит «тайные консультации» с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.

