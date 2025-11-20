Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: США усиливают давление на Зеленского, чтобы он принял новый мирный план

Проект соглашения предусматривает уступки, которые Владимиру Зеленскому будет трудно одобрить, сообщила газета.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация усиливает давление на Владимира Зеленского, добиваясь от него принятия нового американского плана урегулирования конфликта на Украине. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной 19 ноября в газете The Washington Post (WP).

По словам одного из ее источников, упомянутый план «предусматривает несколько уступок, которые Зеленскому будет трудно одобрить, включая утрату значительных территорий и жесткие ограничения на украинские вооруженные силы». «В то же время Зеленский ослаблен серьезным коррупционным скандалом, в который вовлечены несколько его приближенных, это в сочетании с изнуряющим темпом российских ударов может оставить украинскому лидеру мало хороших вариантов, поскольку должностные лица США усиливают давление на него, чтобы он одобрил договоренности о прекращении войны», — уточняется в материале.

Вместе с тем, согласно оценке издания, применительно к урегулированию сейчас «прорыв кажется маловероятным». По сведениям газеты, украинская сторона считает некоторые положения нового плана, включая территориальные уступки и сокращение ВСУ, невыполнимыми. По словам одного из источников, подобный шаг будет «полной капитуляцией Украины, и Зеленский не хочет соглашаться на это».

В публикации приводятся слова американского чиновника, который отметил, что министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл, прибывший в среду в Киев, проведет «сбор информации», а также рассмотрит «усилия по прекращению войны». Позднее он проинформирует Белый дом.

Издание отмечает, что «Киев, как ожидается, вскоре потеряет ключевого союзника в Вашингтоне». Речь идет о том, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в ближайшие месяцы прекратит работать в вашингтонской администрации. По словам источников, Келлог «говорил должностным лицам, что считает себя исключенным из процесса выработки политических решений». Издание называет его «одним из самых эффективных сторонников Киева» в действующей администрации США.

Реакция Москвы на сообщения о «соглашениях» по Украине

Как заявила 19 ноября в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких «соглашений» по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше