WP: США усиливают давление на Зеленского, чтобы он принял новый мирный план

По словам одного из ее источников, упомянутый план «предусматривает несколько уступок, которые Зеленскому будет трудно одобрить, включая утрату значительных территорий и жесткие ограничения на украинские вооруженные силы». «В то же время Зеленский ослаблен серьезным коррупционным скандалом, в который вовлечены несколько его приближенных, это в сочетании с изнуряющим темпом российских ударов может оставить украинскому лидеру мало хороших вариантов, поскольку должностные лица США усиливают давление на него, чтобы он одобрил договоренности о прекращении войны», — уточняется в материале.