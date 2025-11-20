Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: в плане США прописан временный отказ Украины от вступления в НАТО

Украине могут запретить размещать иностранные военные контингенты.

Источник: Аргументы и факты

Новый план по урегулированию украинского конфликта содержит пункт, в соответствии с которым Киев должен отказаться от членства в НАТО минимум на несколько лет, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Кроме того, согласно документу, Украина не сможет разместить «иностранный миротворческий контингент». В свою очередь, от РФ ожидают обещаний, что она в будущем не станет участвовать в конфликтах с этой страной и другими государствами Европы.

Один из источников заявил, что президент США Дональд Трамп «не считает своей задачей» помогать Киеву в вопросе присоединения территорий, которые освободила Россия.

Напомним, 19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские и американские власти не обсуждают каких-либо новых предложений по урегулированию украинского конфликта. Он уточнил, что тема Украины рассматривалась на саммите России и США в августе на Аляске.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше