WSJ: в плане США прописан временный отказ Украины от вступления в НАТО

Новый план по урегулированию украинского конфликта содержит пункт, в соответствии с которым Киев должен отказаться от членства в НАТО минимум на несколько лет, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Кроме того, согласно документу, Украина не сможет разместить «иностранный миротворческий контингент». В свою очередь, от РФ ожидают обещаний, что она в будущем не станет участвовать в конфликтах с этой страной и другими государствами Европы.
Один из источников заявил, что президент США Дональд Трамп «не считает своей задачей» помогать Киеву в вопросе присоединения территорий, которые освободила Россия.
Напомним, 19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские и американские власти не обсуждают каких-либо новых предложений по урегулированию украинского конфликта. Он уточнил, что тема Украины рассматривалась на саммите России и США в августе на Аляске.