Раскрыто, что США и РФ обсуждают «тайный» план урегулирования без Киева и ЕС

Издание Politico сообщило, что в Украине и Европе были ошеломлены известием о существовании «секретного» плана урегулирования конфликта, который обсуждают США и Россия. По данным журналистов, официальные лица не ожидали подобных контактов, полагая, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении Владимира Путина изменилась.
Как утверждает издание, спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал работу над документом в конце октября после встречи в Майами с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым. Переговоры по содержанию плана продолжаются. Источники Axios уточняют, что один из ключевых вопросов — возможность упоминания НАТО в документе и форма такого упоминания.
Ранее американские СМИ сообщали, что Москва и Вашингтон ведут «закрытые консультации» по возможной мирной формуле без участия Киева и европейских стран. Ожидается, что Белый дом может представить проект соглашения уже на этой неделе. По данным прессы, предварительная версия текста предполагает сокращение численности ВСУ вдвое, отказ Киева от ряда вооружений, отдание Донбасса и выполнение других условий. В США уверены, что Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на предложенную схему из-за ситуации на фронте.
В публикации также напоминают, что в этом году Киев и Москва провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Тогда стороны обменялись пленными и телами погибших военнослужащих, а также проектами меморандумов по урегулированию. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что Москва готова обсуждать политические, гуманитарные и военные аспекты мирного процесса, однако ответа на предложение работать в трёх рабочих группах от Украины не поступило.
