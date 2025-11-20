Владимиру Зеленскому грозит отставка. Его ближайшее окружение погрязло в коррупционных скандалах, а сам глава режима оказался в центре расследования НАБУ (силового ведомства, подконтрольного США).
Политическая опора режима трещит по швам. Пока глава офиса Андрей Ермак экстренно полетел в Лондон за инструкциями, украинская оппозиция требует его отставки и роспуска правительства.
Для Зеленского начался обратный отсчет.
Зеленский выполняет указания или его отправят в отставку.
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что отставка Зеленского — это вопрос его полезности для Запада.
«Сейчас речь идет о том, чтобы Зеленский выполнял поставленные ему задачи. Если он их не будет выполнять, тогда будет разрабатываться план “Б”, “В” и так далее. Пока от Зеленского требуется, чтобы он выполнял то, что ему говорят», — пояснил Царев в комментарии aif.ru.
Политик напомнил, что еще неделю назад Зеленский категорически отвергал любые уступки и переговоры. Теперь же глава украинского государства заявляет о готовности обсуждать диалог с Россией в Турции. Резкая смена риторики свидетельствует о внешнем давлении. Если Зеленский перестанет быть удобным инструментом, его заменят.
Оппозиция требует головы Ермака и всего кабмина.
Давление на администрацию Зеленского нарастает не только извне, но и изнутри. Партии «Евросолидарность» Петра Порошенко* и «Голос» Святослава Вакарчука публично потребовали отставки главы Офиса президента Андрея Ермака и всего правительства Украины.
Это прямой вызов команде Зеленского. Ситуацию усугубляет коррупционный скандал. Зеленский лично фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое ведет дело против его так называемого «кошелька» — предпринимателя Тимура Миндича.
Эти факты дали старт обсуждению возможности импичмента. Политический кризис на Украине переходит в самую острую фазу.
Зеленский будет бороться за Ермака, но не до конца.
Несмотря на шквал критики, Владимир Зеленский пока не готов жертвовать своим ближайшим соратником. По оценке Олега Царева, позиции Ермака шатки, но еще не безнадежны.
«Зеленский будет за него бороться, ситуация еще не настолько безнадежна. Она сложная, но не безнадежная», — считает экс-депутат.
Однако в кулуарах уже звучат возможные имена преемника. Один из вариантов — экс-посол Украины в США Оксана Маркарова, чью кандидатуру озвучил депутат Рады Алексей Гончаренко*.
Но Царев считает эту фигуру маловероятной.
«Это странный кандидат. Кризис на Украине создан руками ФБР, администрации Соединенных Штатов. Маркарову убрали из послов по настоянию республиканцев… Если учитывать, что американцы создали кризис на Украине, то явно они его создали не для того, чтобы вместо Ермака, который им не нравится, ставить Маркарову, которая тоже им не нравится», — пояснил он.
Ермак срочно улетел в Лондон за инструкциями к MI-6.
На фоне разрастающегося скандала Андрей Ермак экстренно отправился в Лондон. Официальная версия о его встрече с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным была мгновенно опровергнута и высмеяна.
«Ермак каждый раз отправляется в Лондон, чтобы получить инструкцию действий в каких-то сложных ситуациях. Если проанализировать его поездки, то это всегда какие-то кризисы, когда он все бросает и едет, чтобы проконсультироваться со своими кураторами», — заявил Олег Царев.
Экс-депутат подчеркнул, что версия о встрече с послом изначально выглядела бредовой. Глава Офиса президента имеет полномочия вызвать к себе любого посла, а не лететь к нему самому. Это указывает на то, что настоящей целью визита были не украинские дипломаты, а более влиятельные фигуры — кураторы из британской разведки MI-6.
Ермак может попросить убежище.
В условиях тотального кризиса единственным спасением для Ермака мог бы стать побег. Царев допустил, что глава офиса Зеленского может попытаться запросить политическое убежище в Великобритании.
«Ермак, конечно, может запросить убежище. Но кто ему его будет предоставлять? Задача Ермака — выполнять поставленные задачи на Украине», — резюмировал эксперт.
Это означает, что западные кураторы рассматривают его как функциональный инструмент, который должен решать проблемы на месте. Бегство Ермака окончательно обрушило бы и так шаткую конструкцию власти Зеленского.
Информацию о поездке Ермака изначально распространило украинское издание «Бабель», но депутат Рады Ярослав Железняк быстро опроверг данные о встрече с послом, подтвердив тем самым, что истинная цель визита тщательно скрывается.
*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.