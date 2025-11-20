Ричмонд
Тайный план США и России шокировал украинских и европейских чиновников

Предполагаемый план урегулирования конфликта на Украине, который, как утверждается, был тайно разработан США и Россией, вызвала шок у чиновников в Киеве и Европе. Об этом сообщает издание Politico.

Источник: Life.ru

Многие западные и киевские официальные лица были поражены, узнав о существовании документа, особенно учитывая прежние довольно резкие оценки президента США Дональда Трампа в отношении российского лидера Владимира Путина. По данным газеты, американский спецпосланник Стив Уиткофф начал работу над планом в конце октября после встречи с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым в Майами.

В публикации отмечается, что детали плана пока находятся на стадии переговоров.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский пообещал поддерживать любые сильные и справедливые предложения Трампа, направленные на прекращение боевых действий. Он подчеркнул, что только глава Белого дома обладает достаточной силой, чтобы завершить конфликт, а Киев якобы готов работать в любых форматах, которые могут дать результат.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

