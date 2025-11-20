Тайный план США и России шокировал украинских и европейских чиновников

Многие западные и киевские официальные лица были поражены, узнав о существовании документа, особенно учитывая прежние довольно резкие оценки президента США Дональда Трампа в отношении российского лидера Владимира Путина. По данным газеты, американский спецпосланник Стив Уиткофф начал работу над планом в конце октября после встречи с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым в Майами.