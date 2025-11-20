Многие западные и киевские официальные лица были поражены, узнав о существовании документа, особенно учитывая прежние довольно резкие оценки президента США Дональда Трампа в отношении российского лидера Владимира Путина. По данным газеты, американский спецпосланник Стив Уиткофф начал работу над планом в конце октября после встречи с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым в Майами.
В публикации отмечается, что детали плана пока находятся на стадии переговоров.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский пообещал поддерживать любые сильные и справедливые предложения Трампа, направленные на прекращение боевых действий. Он подчеркнул, что только глава Белого дома обладает достаточной силой, чтобы завершить конфликт, а Киев якобы готов работать в любых форматах, которые могут дать результат.
