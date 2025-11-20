Стали известны имена создателей нового мирного плана по Украине: кто стоит за инициативой

Работа над проектом началась после того, как Трамп поручил своим помощникам подготовить новые предложения, включающие «стимулы» для обеих сторон. Для Москвы это — восстановление экономических связей с Западом, а для Украины — помощь в восстановлении инфраструктуры, пишет газета. План разрабатывался несколько недель и уже получил одобрение американского лидера.