Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны имена создателей нового мирного плана по Украине: кто стоит за инициативой

WSJ перечислила имена участников разработки нового мирного плана США по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Разработкой нового плана по урегулированию украинского кризиса занимались госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным телеканала NBC, к созданию документа подключили также вице-президента Джей Ди Вэнса. Согласно публикациям, они проводили консультации со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который в конце октября посещал США.

Источники WSJ отмечают, что администрация Дональда Трампа намерена применить схожий подход с тем, что использовался для урегулирования конфликта в секторе Газа. Суть заключается в разработке комплексного плана, после чего стороны конфликта стимулируются к его принятию.

Работа над проектом началась после того, как Трамп поручил своим помощникам подготовить новые предложения, включающие «стимулы» для обеих сторон. Для Москвы это — восстановление экономических связей с Западом, а для Украины — помощь в восстановлении инфраструктуры, пишет газета. План разрабатывался несколько недель и уже получил одобрение американского лидера.

Ранее стали известны детали этого мирного плана по Украине. В документе предлагается сократить Вооружённые силы Украины в 2,5 раза, а также содержится пункт об отказе Украины от части территорий и вооружения.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше