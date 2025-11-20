Стали известны имена создателей нового мирного плана по Украине: кто стоит за инициативой

Разработкой нового плана по урегулированию украинского кризиса занимались госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
По данным телеканала NBC, к созданию документа подключили также вице-президента Джей Ди Вэнса. Согласно публикациям, они проводили консультации со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который в конце октября посещал США.
Источники WSJ отмечают, что администрация Дональда Трампа намерена применить схожий подход с тем, что использовался для урегулирования конфликта в секторе Газа. Суть заключается в разработке комплексного плана, после чего стороны конфликта стимулируются к его принятию.
Работа над проектом началась после того, как Трамп поручил своим помощникам подготовить новые предложения, включающие «стимулы» для обеих сторон. Для Москвы это — восстановление экономических связей с Западом, а для Украины — помощь в восстановлении инфраструктуры, пишет газета. План разрабатывался несколько недель и уже получил одобрение американского лидера.
Ранее стали известны детали этого мирного плана по Украине. В документе предлагается сократить Вооружённые силы Украины в 2,5 раза, а также содержится пункт об отказе Украины от части территорий и вооружения.