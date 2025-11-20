В МИД РФ считают, что Украина имитирует переговорную деятельность

При этом, по словам дипломата, сохраняются контакты между переговорными группами, установленные летом, и российская сторона ещё в июле передала украинским представителям документы по политическому треку.
Мирошник подчеркнул, что у Киева есть техническая возможность организовать встречу, однако за всё это время не поступило никаких конкретных сигналов о готовности к диалогу. Вся активность украинской стороны, по оценке посла, сводится к «хождению по кругу».
Ранее в Кремле заявили о готовности продолжать переговоры по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Реджепа Тайипа Эрдогана о важности возобновления стамбульского формата, заявил, что Москва остаётся открытой к любому конструктивному продолжению переговоров.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.