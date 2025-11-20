Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ считают, что Украина имитирует переговорную деятельность

Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина имитирует переговорную деятельность, не проявляя реальной готовности к возобновлению диалога с Москвой. Об этом он рассказал газете «Известия».

При этом, по словам дипломата, сохраняются контакты между переговорными группами, установленные летом, и российская сторона ещё в июле передала украинским представителям документы по политическому треку.

Мирошник подчеркнул, что у Киева есть техническая возможность организовать встречу, однако за всё это время не поступило никаких конкретных сигналов о готовности к диалогу. Вся активность украинской стороны, по оценке посла, сводится к «хождению по кругу».

Ранее в Кремле заявили о готовности продолжать переговоры по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Реджепа Тайипа Эрдогана о важности возобновления стамбульского формата, заявил, что Москва остаётся открытой к любому конструктивному продолжению переговоров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше