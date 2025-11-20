Российские военнослужащие нашли самодельное взрывное устройство, спрятанное в пачке сигарет Marlboro, при зачистке населённого пункта Гай в Днепропетровской области. Об этом сообщил боец группировки «Восток» с позывным Моряк.
По его словам, бойцы вошли в блиндаж и заметили пачку сигарет, оставленную на столе. Подозрев возможную ловушку, они осмотрели предмет и убедились, что он представляет угрозу.
Проверка показала, что это самодельное взрывное устройство. В столе была сделано отверстие, из него выходил тросик, уходящий вниз — на заряд. Если бы кто-то поднял пачку, произошло бы замыкание и взрыв, рассказал военнослужащий.
Инцидент произошёл после освобождения посёлка Гай, о чём Минобороны сообщило 17 ноября. По данным военных, подобные ловушки встречаются регулярно, и бойцы стараются проверять любые подозрительные предметы.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции военнослужащий группировки «Восток» с позывным Космик предотвратил попадание украинского ударного дрона в окоп, используя для защиты обычный рюкзак. Беспилотник внезапно залетел в укрытие, где находилось несколько военнослужащих. Расстояние было минимальным, отходить было уже некогда и некуда. Боец, оказавшийся ближе других, бросил в аппарат свой рюкзак. Дрон запутался в вещах и был обезврежен. Благодаря быстрой реакции удалось избежать потерь.
Читайте также: Боевики ВСУ заставляли пожилых людей строить оборонительные сооружения.