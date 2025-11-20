В освобождённом посёлке Гай обнаружили СВУ, замаскированное под пачку сигарет

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции военнослужащий группировки «Восток» с позывным Космик предотвратил попадание украинского ударного дрона в окоп, используя для защиты обычный рюкзак. Беспилотник внезапно залетел в укрытие, где находилось несколько военнослужащих. Расстояние было минимальным, отходить было уже некогда и некуда. Боец, оказавшийся ближе других, бросил в аппарат свой рюкзак. Дрон запутался в вещах и был обезврежен. Благодаря быстрой реакции удалось избежать потерь.