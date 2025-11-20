Ричмонд
Литва открыла 20 ноября границу с Беларусью, закрытую с конца октября

Литва открыла в ночь на 20 ноября два закрытых КПП на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литва открыла 20 ноября границу с Беларусью, закрытую с конца октября. Подробности сообщает БелТА.

В ночь на четверг, 20 ноября, Литва возобновила работу двух пунктов пропуска, которые были закрыты с конца октября: «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони»). Таким образом на границе Беларуси с Литвой работают два пункта пропуска. Закрытыми по-прежнему остаются четыре КПП. Речь идет про «Твярячюс» — «Видзы», «Лаворишкес» — «Котловка», «Шумскас» — «Лоша» и «Райгардас» — «Привалка».

Тем временем власти Литвы признались, почему открыли границу с Беларусью раньше.

Ранее мы писали, что Польша открыла переходы Бобровники и Кузницу на границе с Беларусью.

Вместе с тем Госпогранкомитет заявил об исчезнувшей очереди легковушек на выезд из Беларуси.