Литва открыла 20 ноября границу с Беларусью, закрытую с конца октября. Подробности сообщает БелТА.
В ночь на четверг, 20 ноября, Литва возобновила работу двух пунктов пропуска, которые были закрыты с конца октября: «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони»). Таким образом на границе Беларуси с Литвой работают два пункта пропуска. Закрытыми по-прежнему остаются четыре КПП. Речь идет про «Твярячюс» — «Видзы», «Лаворишкес» — «Котловка», «Шумскас» — «Лоша» и «Райгардас» — «Привалка».
Тем временем власти Литвы признались, почему открыли границу с Беларусью раньше.
Ранее мы писали, что Польша открыла переходы Бобровники и Кузницу на границе с Беларусью.
Вместе с тем Госпогранкомитет заявил об исчезнувшей очереди легковушек на выезд из Беларуси.