Дочь экс-главы ЮАР Зумы подозревают в вербовке наёмников для ВСУ

Агентство ссылается на переписку и источники, знакомые с ситуацией. Зума предлагала мужчинам пройти подготовку телохранителей для работы в своей политической партии. Однако около 20 человек, уехавших в июле, подписали контракты и оказались на линии фронта. Их родственники потеряли с ними связь в августе.
Расследование продолжается. Участие в иностранных конфликтах считается уголовным преступлением в ЮАР.
Ранее Life.ru сообщал о наёмниках-африканцах из ВСУ, которые обратились к президенту ЮАР с просьбой вернуть их домой. Правительство получило официальные запросы о помощи от 17 своих граждан, находящихся на территории Украины. По данным властей, мужчин в возрасте от 20 до 39 лет заманили под обещаниями выгодных контрактов. 16 из них живут в провинции Квазулу-Натал, а один — в Восточной Капской провинции.
