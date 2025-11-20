Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь экс-главы ЮАР Зумы подозревают в вербовке наёмников для ВСУ

Дочь бывшего президента ЮАР Дудузила Зума оказалась в центре внимания из-за подозрений в вербовке мужчин для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Граждан ЮАР и Ботсваны обманом отправили на фронт, где те пропали без вести, сообщает Bloomberg.

Источник: Life.ru

Агентство ссылается на переписку и источники, знакомые с ситуацией. Зума предлагала мужчинам пройти подготовку телохранителей для работы в своей политической партии. Однако около 20 человек, уехавших в июле, подписали контракты и оказались на линии фронта. Их родственники потеряли с ними связь в августе.

Расследование продолжается. Участие в иностранных конфликтах считается уголовным преступлением в ЮАР.

Ранее Life.ru сообщал о наёмниках-африканцах из ВСУ, которые обратились к президенту ЮАР с просьбой вернуть их домой. Правительство получило официальные запросы о помощи от 17 своих граждан, находящихся на территории Украины. По данным властей, мужчин в возрасте от 20 до 39 лет заманили под обещаниями выгодных контрактов. 16 из них живут в провинции Квазулу-Натал, а один — в Восточной Капской провинции.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.