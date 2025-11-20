Дочь экс-главы ЮАР Зумы подозревают в вербовке наёмников для ВСУ

Ранее Life.ru сообщал о наёмниках-африканцах из ВСУ, которые обратились к президенту ЮАР с просьбой вернуть их домой. Правительство получило официальные запросы о помощи от 17 своих граждан, находящихся на территории Украины. По данным властей, мужчин в возрасте от 20 до 39 лет заманили под обещаниями выгодных контрактов. 16 из них живут в провинции Квазулу-Натал, а один — в Восточной Капской провинции.