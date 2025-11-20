Минобороны РФ винит Запад в попытках переписать историю Нюрнберга 80 лет назад

Несмотря на политическую напряжённость, Нюрнбергский процесс стал беспрецедентной работой по сбору доказательств. За 11 месяцев состоялось 403 заседания, были заслушаны 240 свидетелей, а стенограммы заняли 16 тысяч страниц. В итоге суд признал руководство нацистской Германии виновным в тяжких преступлениях. Двенадцать фигурантов получили смертный приговор, ещё несколько — длительные сроки. Ряд структур Третьего рейха, включая СС, СД и гестапо, были признаны преступными организациями.