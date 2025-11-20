В Минобороны России заявили, что Запад начал борьбу с исторической правдой о Великой Отечественной войне ещё во время Нюрнбергского процесса. Материал опубликован к 80-летию начала работы Международного военного трибунала — 20 ноября 1945 года.
По данным ведомства, архивные документы, представленные в новом мультимедийном проекте «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит», подтверждают: советская делегация с первых дней фиксировала попытки использовать процесс как платформу для ревизии истории. Среди материалов — донесения, акты о преступлениях нацистов, докладные записки, фотографические свидетельства и работы советских карикатуристов. Многие документы публикуются впервые.
Как отмечает Минобороны, обвиняемые нацистские деятели и их адвокаты при поддержке отдельных представителей западных стран начали продвигать тезис о якобы «превентивном» характере нападения Германии на СССР в 1941 году. Эта позиция быстро нашла отклик в реакционной прессе Великобритании и США, пытавшейся провести аналогии между СССР и нацистским режимом.
В одном из донесений глава советской военной администрации в Германии маршал Георгий Жуков предупреждал Вячеслава Молотова, что обвиняемые намерены использовать процесс для дискредитации внешней политики СССР. Аналогичные опасения высказывались в других отчётах. Отмечалось и надменное поведение американской стороны, которое советские представители воспринимали как демонстрацию политического превосходства.
Несмотря на политическую напряжённость, Нюрнбергский процесс стал беспрецедентной работой по сбору доказательств. За 11 месяцев состоялось 403 заседания, были заслушаны 240 свидетелей, а стенограммы заняли 16 тысяч страниц. В итоге суд признал руководство нацистской Германии виновным в тяжких преступлениях. Двенадцать фигурантов получили смертный приговор, ещё несколько — длительные сроки. Ряд структур Третьего рейха, включая СС, СД и гестапо, были признаны преступными организациями.
Читайте также: В МИД РФ неожиданно назвали условия для урегулирования конфликта на Украине.