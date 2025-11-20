Неожиданно выяснилось, что Аляска оказалась уязвимой перед Россией и Китаем

Индийский обозреватель Пракаш Нанда заявил, что США столкнулись с серьёзными стратегическими проблемами на Аляске из-за активности России. Об этом он написал в статье для EurAsian Times, пересказанной АБН24.
По словам автора, Аляска занимает ключевое положение на пересечении Берингова пролива и маршрутов Северного морского пути, что делает регион критически важным для экономики и безопасности Соединённых Штатов. Здесь сосредоточена значительная часть американской противоракетной обороны — наземные ракеты-перехватчики и ключевые радиолокационные системы.
Однако Нанда подчёркивает, что большая часть оборудования морально устарела и не соответствует современным угрозам. Американские системы предупреждения создавались для обнаружения советских бомбардировщиков времён холодной войны и не обеспечивают надёжное выявление современных ракетных средств.
Эту же проблему ранее признавал генерал Гленн ван Херк, отмечавший, что конкуренты Вашингтона способны наносить удары за пределами зоны обнаружения старых датчиков.
Как пишет индийский журналист, США обеспокоены ростом арктического потенциала России. За последние годы Москва модернизировала инфраструктуру на Севере, укрепила базы, развернула многоуровневые системы обороны и боевые комплексы, способные поражать цели на значительном расстоянии. Российская авиация регулярно подлетает к побережью Аляски, а в отдельных случаях делает это в сопровождении китайских самолётов.
Так, в прошлом году два российских Ту-95 и два китайских H-6 приблизились к Аляске, проведя совместное патрулирование. Это был первый случай, когда обе страны подняли стратегическую авиацию с одного российского аэродрома для общего полёта в этом регионе.
По мнению Нанды, слабые и устаревшие радары, а также напряжённые отношения Вашингтона с Канадой создают ситуацию, в которой стратегически важная Аляска остаётся уязвимой перед действиями России и Китая.
