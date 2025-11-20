Ермаков: войска РФ взяли под контроль район Новатор в Мирнограде

Российские подразделения взяли под контроль южную часть Мирнограда, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
По его словам, речь идет о микрорайоне Западном и районе Новатор.
«По оперативной информации с мест, наши войска в Димитрове (Мирнограде) полностью освободили от присутствия нацистов Западный микрорайон и район Новатор. Таким образом, под контроль наших сил перешел весь юг Димитрова», — написал он.
Военкор сообщил о продвижении российских штурмовиков по улице Соборной к центру города и 40-му Кварталу.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой пункта дислокации украинских боевиков на территории Мирнограда.