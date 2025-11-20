Ричмонд
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

«Ваше служение во благо упрочения основ веры и сохранения нравственных ценностей вызывает глубочайшее уважение», — говорится в поздравлении.

По мнению белорусского лидера, голос православной церкви в современном мире приобрел особое звучание благодаря личным усилиям патриарха, его пастырским трудам и заботе об укреплении в сердцах людей идеалов мира, любви, добра и справедливости.

Лукашенко выразил уверенность, что мудрость и жизненный опыт патриарха Кирилла продолжат способствовать сохранению единства братских народов Беларуси и России.

Белорусский лидер пожелал патриарху здоровья, сил и помощи Божией в воплощении всего задуманного.

Патриарх Кирилл возглавил Русскую православную церковь 1 февраля 2009 года.

