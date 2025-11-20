Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

«Ваше служение во благо упрочения основ веры и сохранения нравственных ценностей вызывает глубочайшее уважение», — говорится в поздравлении.
По мнению белорусского лидера, голос православной церкви в современном мире приобрел особое звучание благодаря личным усилиям патриарха, его пастырским трудам и заботе об укреплении в сердцах людей идеалов мира, любви, добра и справедливости.
Лукашенко выразил уверенность, что мудрость и жизненный опыт патриарха Кирилла продолжат способствовать сохранению единства братских народов Беларуси и России.
Белорусский лидер пожелал патриарху здоровья, сил и помощи Божией в воплощении всего задуманного.
Патриарх Кирилл возглавил Русскую православную церковь 1 февраля 2009 года.