«Я не знаю, слушал ли»: Песков ответил на вопрос об отношении Путина к этнической музыке

Президенту России Владимиру Путину нравится хорошая этническая музыка. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Этническая музыка, хорошая [президенту], конечно, нравится», — сказал он, добавив, что ему неизвестно, успел ли президент послушать записи, которые недавно ему презентовали общественники.
Напомним, 5 ноября на встрече в Кремле глава межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге подарила Путину пластинки лучших песен на языках народов России.
Ранее сайт KP.RU перечисли и другие интересные и необычные подарки, которые получал Путин во время поездок по стране или визитов за границу.
Американский режиссёр Оливер Стоун порекомендовал президенту России Владимиру Путину посмотреть фильм Стэнли Кубрика о вымышленном ядерном конфликте между СССР и США «Доктор Стрейнджлав или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», вышедшего в 1964 году. Кинематографист даже продемонстрировал российскому лидеру небольшой фрагмент картины, после чего вручил ему пустой кофр с обложкой этого фильма.