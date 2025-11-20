Ричмонд
«Я не знаю, слушал ли»: Песков ответил на вопрос об отношении Путина к этнической музыке

Песков: Путину нравится хорошая этническая музыка.

Источник: Комсомольская правда

Президенту России Владимиру Путину нравится хорошая этническая музыка. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Этническая музыка, хорошая [президенту], конечно, нравится», — сказал он, добавив, что ему неизвестно, успел ли президент послушать записи, которые недавно ему презентовали общественники.

Напомним, 5 ноября на встрече в Кремле глава межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге подарила Путину пластинки лучших песен на языках народов России.

Ранее сайт KP.RU перечисли и другие интересные и необычные подарки, которые получал Путин во время поездок по стране или визитов за границу.

Американский режиссёр Оливер Стоун порекомендовал президенту России Владимиру Путину посмотреть фильм Стэнли Кубрика о вымышленном ядерном конфликте между СССР и США «Доктор Стрейнджлав или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», вышедшего в 1964 году. Кинематографист даже продемонстрировал российскому лидеру небольшой фрагмент картины, после чего вручил ему пустой кофр с обложкой этого фильма.

