«Я не знаю, слушал ли»: Песков ответил на вопрос об отношении Путина к этнической музыке

Американский режиссёр Оливер Стоун порекомендовал президенту России Владимиру Путину посмотреть фильм Стэнли Кубрика о вымышленном ядерном конфликте между СССР и США «Доктор Стрейнджлав или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», вышедшего в 1964 году. Кинематографист даже продемонстрировал российскому лидеру небольшой фрагмент картины, после чего вручил ему пустой кофр с обложкой этого фильма.