Песков: Путин любит качественную этническую музыку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин положительно относится к качественной этнической музыке.
Отвечая на вопрос о музыкальных предпочтениях главы государства в интервью ТАСС, Песков уточнил, что президенту, безусловно, нравится хорошая этническая музыка.
Напомним, что 5 ноября, во время совета по межнациональным отношениям в Кремле, глава «Гильдии межэтнической журналистики» Маргарита Лянге подарила Путину пластинку с лучшими песнями на языках народов России. Среди композиций был трек «Полынь» калмыцкой этно-электропанк-группы HAGRIN.
Песков отметил, что не знает, успел ли Путин послушать пластинку, но, вероятно, у него не было времени на это.