Лавров отметил растущий интерес Лаоса к связям с ЕАЭС и БРИКС

Глава МИД добавил, что Россия и Лаос категорически против неоколониальных практик, односторонних принудительных мер, угроз применения силы, вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Он особо отметил конструктивную линию Лаоса, направленную на укрепление выстроенной вокруг АСЕАН архитектуры региональной безопасности и сотрудничества, а также последовательные усилия по продвижению диалогового партнерства России с ассоциацией. «Это в полной мере продемонстрировало успешное председательство Вьентьяна в АСЕАН в 2024 году», — добавил Лавров.