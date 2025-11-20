Лавров отметил растущий интерес Лаоса к связям с ЕАЭС и БРИКС

Россия ценит стремление Лаоса налаживать контакты с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье «Россия и Лаос: 65 лет дружбы, проверенной временем».
По словам министра, подходы двух государств к широкому спектру международных вопросов «совпадают или весьма близки». Стороны выступают за безусловное соблюдение принципов Устава ООН, твердо привержены процессу формирования справедливого многополярного мироустройства, подчеркнул он.
Глава МИД добавил, что Россия и Лаос категорически против неоколониальных практик, односторонних принудительных мер, угроз применения силы, вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Он особо отметил конструктивную линию Лаоса, направленную на укрепление выстроенной вокруг АСЕАН архитектуры региональной безопасности и сотрудничества, а также последовательные усилия по продвижению диалогового партнерства России с ассоциацией. «Это в полной мере продемонстрировало успешное председательство Вьентьяна в АСЕАН в 2024 году», — добавил Лавров.
Он заметил, что Россия и Лаос в современных условиях сталкиваются с новыми вызовами, но их крепнущее стратегическое партнерство позволяет смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом.
В своей статье Лавров также отметил, что урегулирование на Украине требует устранения угроз со стороны НАТО.