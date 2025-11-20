Американский сенатор утверждает, что Трамп якобы одобрил санкции против РФ

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал инициативу о расширении его полномочий по введению санкций и поручил лидеру республиканского большинства Джону Тьюну внести документ на рассмотрение. Об этом сообщает телеканал CNN.