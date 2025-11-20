Американский сенатор утверждает, что Трамп якобы одобрил санкции против РФ

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал инициативу о расширении его полномочий по введению санкций и поручил лидеру республиканского большинства Джону Тьюну внести документ на рассмотрение. Об этом сообщает телеканал CNN.
По словам Грэма, разговор состоялся в минувшее воскресенье во время игры в гольф. Как утверждает сенатор, Трамп прямо попросил Тьюна продвигать законопроект.
Позднее, по данным телеканала, Грэм* получил из Белого дома официальное подтверждение о том, что документ одобрен.
Ранее Трамп публично заявлял, что поддерживает инициативу и рассчитывает, что под американские ограничения попадут все государства, продолжающие сотрудничество с Россией. Он подчеркнул, что такая политика полностью соответствует его видению внешнеполитического курса.
В Москве на это отреагировали отрицательно. В Кремле отметили, что подобные действия неизбежно вызовут негативные последствия. Пекин также выступил против односторонних рестрикций и призвал США отказаться от практики давления.
