Американский сенатор утверждает, что Трамп якобы одобрил санкции против РФ

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал инициативу о расширении его полномочий по введению санкций и поручил лидеру республиканского большинства Джону Тьюну внести документ на рассмотрение.

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал инициативу о расширении его полномочий по введению санкций и поручил лидеру республиканского большинства Джону Тьюну внести документ на рассмотрение. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Грэма, разговор состоялся в минувшее воскресенье во время игры в гольф. Как утверждает сенатор, Трамп прямо попросил Тьюна продвигать законопроект.

Позднее, по данным телеканала, Грэм* получил из Белого дома официальное подтверждение о том, что документ одобрен.

Ранее Трамп публично заявлял, что поддерживает инициативу и рассчитывает, что под американские ограничения попадут все государства, продолжающие сотрудничество с Россией. Он подчеркнул, что такая политика полностью соответствует его видению внешнеполитического курса.

В Москве на это отреагировали отрицательно. В Кремле отметили, что подобные действия неизбежно вызовут негативные последствия. Пекин также выступил против односторонних рестрикций и призвал США отказаться от практики давления.

Читайте также: Раскрыто, что США и РФ обсуждают «тайный» план урегулирования без Киева и ЕС.

