WSJ: новый план Трампа по Украине соответствует предложениям Путина

Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта соответствует предложениям главы России Владимира Путина, пишет американская газета The Wall Street Journal.
«Элементы нового плана Трампа соответствуют тому, что Путин предложил во время встреч с Уиткоффом в августе и позднее на саммите с Трампом на Аляске», — отмечает издание со ссылкой на неназванные источники.
Американский телеканал NBC News проинформировал, что глава США на текущей неделе одобрил план по разрешению ситуации на Украине, состоящий из 28 пунктов. По данным СМИ, план «был тихо разработан в течение нескольких недель».
В Белом доме подчеркнули, что урегулирование украинского кризиса является приоритетом во внешней политике Трампа, однако не стали комментировать новости о новом разработанном плане.
В Кремле, комментируя ситуацию, подтвердили, что увидели сообщения в СМИ о новом плане американского лидера, но не могут «добавить ничего нового» по этому поводу.