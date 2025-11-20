Захарова: Запад вместе с Зеленским должен ответить за коррупцию на Украине

«Пусть это самое сообщество западное, все те силы, которые его нянчили, которые давали ему всевозможные трибуны, которые обвешивали его всякими наградами, которые, как там у них любят, целовали ему ботинки и заставляли других чуть ли не на колени перед ним вставать, заламывая руки. Теперь пусть они берут и разделяют эту самую минуту антиславы с ним и с ними со всеми», — подчеркнула Захарова.