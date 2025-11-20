Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад, «нянчивший» Владимира Зеленского, должен нести с ним общую ответственность за разгул коррупции на Украине. Об этом она сказала в интервью ТАСС.
«Пусть это самое сообщество западное, все те силы, которые его нянчили, которые давали ему всевозможные трибуны, которые обвешивали его всякими наградами, которые, как там у них любят, целовали ему ботинки и заставляли других чуть ли не на колени перед ним вставать, заламывая руки. Теперь пусть они берут и разделяют эту самую минуту антиславы с ним и с ними со всеми», — подчеркнула Захарова.
Она считает, что все должны увидеть, к чему ведёт террористическая деятельность, сопряжённая с «кровавой и страшной» международной коррупционной машиной.
Захарова охарактеризовала происходящее не как единичный коррупционный скандал, а как системное свойство киевского режима.
«Это вообще не отдельно взятый коррупционный скандал. Это очередной гнойник, который лопнул на вот этом самом загнивающем теле киевского режима, понимаете? Это как раз таки системная вещь, которая начинает проявляться всё отчетливее», — подчеркнула дипломат.
Захарова также считает, что западные политики сейчас не должны отводить взгляды от Зеленского, так как он является их «выкормышем».
«Пусть они не говорят о том, что не знали, не ведали, не думали. Нет, это их выкормыш, это их произведение вот такое уродское, это их Франкенштейн, понимаете? Это человек, на которого они буквально сатанински молились, это идол, которому они поклонялись и заставляли поклоняться других. Пусть они на все это взирают», — добавила официальный представитель МИД.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал на Украине показывает токсичность режима Зеленского.