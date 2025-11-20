Раскрыто, что ФСБ сорвала покушение на офицера МО РФ с использованием яда в ДНР

ФСБ России предотвратила попытку теракта против высокопоставленного офицера Минобороны РФ в Донецкой Народной Республике.
По данным спецслужбы, готовилось отравление редкой смесью боевых веществ британского производства. Уточняется, что подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки британского пива, предназначенные для передачи военнослужащему, передает ТАСС.
По данным ФСБ, отравляющая смесь, добавленная в напиток, содержала аналог боевого вещества VX. Такой состав вызывает мучительную смерть примерно за 20 минут.
Исполнителя задержали в момент передачи упаковок. Он пытался вручить их офицеру как обычный сувенир.
Силовики уже задержали жителя ДНР, который занимался подготовкой преступления. По оперативной информации, он действовал в интересах Киева.
