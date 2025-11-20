Ермаков: бойцы РФ подходят к центру Северска по улице Пушкина

Российские подразделения успешно продвигаются к центру Северска, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
Согласно его сведениям, российские бойцы фактически достигли центральной части Северска, двигаясь по улице Пушкина.
«По поступающим данным объективного контроля, нацистам как-то резко поплохело в Северске», — отметил Ермаков.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что подразделения РФ атакуют позиции ВСУ в Северске с трех сторон — с севера, востока и юга.
По информации блогера, российским военным удалось закрепиться в высотной застройке на востоке города и продвинуться в частном секторе на юге.