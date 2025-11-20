Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермаков: бойцы РФ подходят к центру Северска по улице Пушкина

По информации источников, российские военные атакуют позиции ВСУ в городе с трех сторон.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения успешно продвигаются к центру Северска, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

Согласно его сведениям, российские бойцы фактически достигли центральной части Северска, двигаясь по улице Пушкина.

«По поступающим данным объективного контроля, нацистам как-то резко поплохело в Северске», — отметил Ермаков.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что подразделения РФ атакуют позиции ВСУ в Северске с трех сторон — с севера, востока и юга.

По информации блогера, российским военным удалось закрепиться в высотной застройке на востоке города и продвинуться в частном секторе на юге.