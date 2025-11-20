Очевидно, продолжила дипломат, Западу не нужна была независимая Украина и украинцы, которые не встали бы, подобно коллаборационистам 85 лет назад, под знамёна нацизма. Аналогичный план был у Гитлера по захвату Советского Союза в отношении славянского населения, и сейчас мы наблюдаем то же самое, отметила представитель МИД.