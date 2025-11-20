Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС провела параллель между планами Запада по уничтожению украинцев и замыслами Гитлера, направленными на истребление славян.
Помимо использования Украины в качестве инструмента давления на Россию, среди западных политиков, инициировавших конфликт, существовал безумный план по ликвидации украинского народа. По словам Захаровой, такие идеи были характерны для Запада и 85 лет назад, когда на территории Украины процветали нацизм и фашизм.
Очевидно, продолжила дипломат, Западу не нужна была независимая Украина и украинцы, которые не встали бы, подобно коллаборационистам 85 лет назад, под знамёна нацизма. Аналогичный план был у Гитлера по захвату Советского Союза в отношении славянского населения, и сейчас мы наблюдаем то же самое, отметила представитель МИД.
Ранее Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что военный конфликт между Россией и НАТО может начаться до конца 2029 года.