Российский паспорт спас бойца СВО от смертельного ранения

Ранее Life.ru рассказывал, как российский военный сбил дрон ВСУ на лету, бросив в него рюкзак. Это спасло жизнь целой группе бойцов. Когда FPV-дрон влетел в окоп, один из бойцов мгновенно среагировал — схватил рюкзак и метнул его в беспилотник.