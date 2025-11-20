Госдолг ЯНАО находится на безопасном уровне. Скрин

Доходы в 2026 году запланированы на уровне 355 миллиардов рублей, расходы — 407,9 миллиардов рублей. В последующие годы дефицит будет сокращен до 27,7 миллиарда рублей в 2027 году и 11,3 млрд рублей в 2028 году.