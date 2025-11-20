Российские штурмовики зашли в микрорайон Коммунальный в Красном Лимане

Продвигающимся в Красном Лимане российским военным удалось зайти на территорию микрорайона Коммунальный, сообщает Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
«Штурмовые группы вошли в микрорайон Коммунальный», — говорится в публикации.
Сообщается о продвижении российских бойцов в восточной части города.
Ранее появилась информация о переходе под контроль войск РФ поселка Масляковка под Красным Лиманом. Также стало известно о выходе российских подразделений на автодорогу, которая соединяет Красный Лиман с селом Закотное.