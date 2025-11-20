Ричмонд
Российские штурмовики зашли в микрорайон Коммунальный в Красном Лимане

По информации источников, российские военные продвигаются в восточной части города.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в Красном Лимане российским военным удалось зайти на территорию микрорайона Коммунальный, сообщает Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«Штурмовые группы вошли в микрорайон Коммунальный», — говорится в публикации.

Сообщается о продвижении российских бойцов в восточной части города.

Ранее появилась информация о переходе под контроль войск РФ поселка Масляковка под Красным Лиманом. Также стало известно о выходе российских подразделений на автодорогу, которая соединяет Красный Лиман с селом Закотное.