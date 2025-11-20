Дочь экс-главы ЮАР неожиданно связали с вербовкой наемников для участия в СВО

В Южной Африке разгорается скандал вокруг Дудузиле Зумы — дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы и действующего депутата парламента. Как сообщает Bloomberg, её обвинили в вербовке жителей ЮАР и Ботсваны для участия в боевых действиях на стороне российских войск.
По данным издания, два десятка молодых людей в июле вылетели в Россию, уверенные, что проходят обучение телохранителей для партии MKP, к которой сегодня относятся Зума-старший и его дочь. Уже на месте группа подписала контракты на русском языке и была отправлена на передовую. Родственники заявляют, что с августа мужчины перестали выходить на связь.
Свидетельства, оказавшиеся в распоряжении журналистов, включают фотографии из тренировочного лагеря, где новобранцы уже в камуфляже проходят подготовку под руководством инструкторов. В переписке с родителями Дудузиле Зума уверяла, что речь пойдёт «о патрулировании или помощи на кухне», обещая, что фронт их не коснётся. Между тем участие в боевых действиях на стороне иностранного государства является преступлением в ЮАР с 1998 года.
Дудузиле не отвечает на запросы прессы. Партия MKP, МИД ЮАР и посольство России также отказались комментировать ситуацию.
Информация всплыла на фоне поручения президента ЮАР Сирила Рамафосы провести проверку случаев вербовки граждан республики. По данным властей, 17 южноафриканцев «застряли в Донбассе» и обратились за помощью. Местные СМИ сообщают, что Джейкоб Зума направил письмо министру обороны России с просьбой вернуть домой 18 человек, которых, как утверждается, обманом вынудили подписать контракты пехотинцев.
Отмечается, что Дудузиле Зума и ранее оказывалась в центре громких историй из-за демонстративной поддержки Владимира Путина. Сейчас она также проходит по делу о подстрекательстве к массовым беспорядкам 2021 года.
Правительство ЮАР заявляет, что работает по дипломатическим каналам для возвращения завербованных граждан. Случаи отправки африканцев в зону конфликта фиксировались и раньше: по данным иностранных СМИ, только из Кении на стороне России воюют более 200 человек.
