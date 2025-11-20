Дочь экс-главы ЮАР неожиданно связали с вербовкой наемников для участия в СВО

Свидетельства, оказавшиеся в распоряжении журналистов, включают фотографии из тренировочного лагеря, где новобранцы уже в камуфляже проходят подготовку под руководством инструкторов. В переписке с родителями Дудузиле Зума уверяла, что речь пойдёт «о патрулировании или помощи на кухне», обещая, что фронт их не коснётся. Между тем участие в боевых действиях на стороне иностранного государства является преступлением в ЮАР с 1998 года.