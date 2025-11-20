Политолог Доктороу: сделка по Украине станет финальной для Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа активно разрабатывает план урегулирования конфликта на Украине, стремясь застать Владимира Зеленского в уязвимом положении, отметил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано.
«Евросоюз соберется в Брюсселе через три недели, чтобы решить судьбу замороженных российских государственных активов. Это время выбрано так, чтобы Зеленский оказался в невыгодной позиции, и США могли навязать свой план до того, как Европа консолидирует свои силы», — подчеркнул эксперт.
По мнению политолога, в текущих условиях у украинского лидера нет возможности для маневра. Поэтому Зеленский будет вынужден принять мирный план, предложенный Соединенными Штатами.
Ранее Reuters сообщил, что Киев не принимал участие в подготовке американских предложений по урегулированию конфликта, которые якобы обсуждались с Россией. Украина лишь получила «уведомления» о содержании этих предложений.