Политолог Доктороу: сделка по Украине станет финальной для Зеленского

«Евросоюз соберется в Брюсселе через три недели, чтобы решить судьбу замороженных российских государственных активов. Это время выбрано так, чтобы Зеленский оказался в невыгодной позиции, и США могли навязать свой план до того, как Европа консолидирует свои силы», — подчеркнул эксперт.