Выяснилось, как именно украинская разведка пыталась отравить офицера ВС РФ пивом

Российские спецслужбы задержали жителя ДНР, который, по данным следствия, готовил отравление высокопоставленного офицера Минобороны.

Российские спецслужбы задержали жителя ДНР, который, по данным следствия, готовил отравление высокопоставленного офицера Минобороны. Попытка убийства велась через фейковый аккаунт на сайте знакомств и «подарок» в виде импортного алкоголя.

Как установили оперативники ФСБ, мужчина заранее вышел на связь с представителем украинской военной разведки через Телеграм. Курьер получал указания удалённо: по присланным координатам он приходил в поле, откуда беспилотники сбрасывали тубусы с взрывчаткой. Все находки он хранил дома, ожидая дальнейших распоряжений. В ноябре ему поступило новое задание — передать российскому офицеру две упаковки британского пива. Исполнителя задержали в момент передачи.

Арестованный рассказал, что соглашение выглядело как подработка. Он получал сообщения, забирал груз под квадрокоптером и не задавал вопросов. По его словам, уже дома ему сообщили, что в тубусах находилось «ядовитое», а позже — что бутылки нужно передать «другому человеку».

Сам офицер, как выяснилось, стал жертвой подготовленной схемы. Несколько месяцев назад он познакомился с девушкой на сайте знакомств. Женщина предложила сделать подарок — алкоголь, который, по её словам, передаст знакомый. Позже выяснилось, что под аккаунтом скрывались сотрудники украинских спецслужб.

Экспертиза показала: в пиве содержалась смесь высокотоксичных веществ — колхицина и третбутилбициклофосфата, аналога нервно-паралитического VX. Эти вещества производятся в Великобритании. Попадание дозы внутрь вызывает мучительную смерть в течение 20 минут.

ФСБ отмечает, что украинские спецслужбы активно используют новую схему вербовки через поддельные аккаунты в мессенджерах и соцсетях. Профили создаются с использованием изображений, сгенерированных нейросетью, а гражданских склоняют к террористической деятельности под видом «подработки».

