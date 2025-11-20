Лукашенко обратился к Патриарху Кириллу, сказав про голос православной церкви

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 20 ноября, поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения и сказал про голос православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что служение Патриарха Кирилла во благо упрочения основ веры и сохранения нравственных ценностей вызывает глубочайшее уважение. Он отметил, что голос православной церкви, который олицетворяет духовное возрождение, в современном мире приобрел особое звучание благодаря личным усилиям Патриарха, а также неустанным пастырским трудам, укреплении в сердцах людей идеалов мира, любви, добра и справедливости.
Президент Беларуси уверен в том, что мудрость, жизненный опыт Патриарха Кирилла и далее будут способствовать сохранению единства братских народов двух стран.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, с какой страной Беларуси нужно придать импульс в отношениях.
Тем временем Литва открыла 20 ноября границу с Беларусью, закрытую с конца октября.
А еще МНС Беларуси сказало, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом.