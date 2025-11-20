Лукашенко обратился к Патриарху Кириллу, сказав про голос православной церкви

Глава государства в поздравлении заметил, что служение Патриарха Кирилла во благо упрочения основ веры и сохранения нравственных ценностей вызывает глубочайшее уважение. Он отметил, что голос православной церкви, который олицетворяет духовное возрождение, в современном мире приобрел особое звучание благодаря личным усилиям Патриарха, а также неустанным пастырским трудам, укреплении в сердцах людей идеалов мира, любви, добра и справедливости.