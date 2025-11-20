Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Грэм*: Трамп одобрил новый законопроект о санкциях против РФ

Американский сенатор Линдси Грэм* сделал неожиданное заявление о том, что президент США Дональд Трамп одобрил новый законопроект о санкциях против России. По словам политика, американский лидер лично дал указание внести документ на рассмотрение во время игры в гольф.

Источник: Life.ru

«В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внёс законопроект на рассмотрение», — заявил Грэм* в эфире CNN.

Он также уточнил, что Белый дом официально подтвердил одобрение документа «около двух часов назад».

Ранее эксперты предупреждали, что подобные меры способны негативно отразиться на экономических интересах самих Соединённых Штатов. В качестве примера они приводят Индию, которая начала пересматривать свои международные отношения в ответ на угрозы США.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше