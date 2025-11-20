Над Россией сбили 65 беспилотников. Военная операция, день 1366-й

Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 65 украинских беспилотников. Президент США Дональд Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной «чертовой войной». Politico сообщило, что детали плана Вашингтона по урегулированию украинского конфликта вызвали тревогу у европейских союзников. Однако, по данным Axios, глава СНБО Украины Рустем Умеров и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф достигли понимания по новому документу. «Газета.Ru» ведет хронику событий.