Над Россией сбили 65 беспилотников. Военная операция, день 1366-й

8:29 Детали плана США по урегулированию между Россией и Украиной вызвали тревогу у европейских союзников, пишет Politico. В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего прекращения конфликта.
8:22 Глава украинского совета национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Рустем Умеров и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф достигли понимания по новому плану урегулирования конфликта на Украине, сообщает Axios со ссылкой источник.
8:11 Президент США Дональд Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной «чертовой войной».
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 65 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Сегодня 1366-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.