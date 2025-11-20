Лавров назвал главное условие урегулирования конфликта на Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что главной преградой для урегулирования украинского конфликта является нежелание России прекращать боевые действия. По его словам, именно это обстоятельство препятствует его встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Однако РФ неоднократно выражала готовность к переговорам, о чём свидетельствуют заявления из Государственной Думы о возможном новом раунде диалога с Украиной. Конкретные сроки переговоров остаются неопределенными из-за позиции некоторых западных стран. Намерения России по достижению мира также подчёркивает визит в США спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.