«Приветствуем независимый внешнеполитический курс Лаоса, в том числе его взвешенную позицию в контексте украинского кризиса. Очевидно, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только путём устранения его первопричин», — констатировал министр.
В числе обязательных условий он назвал надёжные гарантии безопасности для Российской Федерации и устранение рисков, порождаемых наступательной экспансией Североатлантического альянса.
Особый акцент Лавров сделал на необходимости прекратить попытки интеграции Украины в военные структуры НАТО. Параллельно глава дипломатии обозначил другую принципиальную задачу — обеспечение полного соблюдения прав русскоязычного населения на территориях, подконтрольных киевским властям.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что главной преградой для урегулирования украинского конфликта является нежелание России прекращать боевые действия. По его словам, именно это обстоятельство препятствует его встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Однако РФ неоднократно выражала готовность к переговорам, о чём свидетельствуют заявления из Государственной Думы о возможном новом раунде диалога с Украиной. Конкретные сроки переговоров остаются неопределенными из-за позиции некоторых западных стран. Намерения России по достижению мира также подчёркивает визит в США спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.
