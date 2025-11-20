Бойцы РФ заняли садоводческое товарищество у Гришина под Красноармейском

На красноармейском направлении российские подразделения взяли под контроль территорию садоводческого товарищества у села Гришино, сообщает Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
«ВС РФ заняли садовое товарищество на подступах к Гришину», — говорится в публикации.
Источники сообщают о продвижении подразделений РФ к селу со стороны Красноармейска на расстояние более полутора километров.
Напомним, накануне появилась информация о ведении российскими военными боев на восточной окраине Гришина. Также сообщалось о приближении войск РФ к селу с юга.