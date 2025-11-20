Ричмонд
Бойцы РФ заняли садоводческое товарищество у Гришина под Красноармейском

По информации источников, российские военные продвинулись к селу более чем на полтора километра.

Источник: Аргументы и факты

На красноармейском направлении российские подразделения взяли под контроль территорию садоводческого товарищества у села Гришино, сообщает Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«ВС РФ заняли садовое товарищество на подступах к Гришину», — говорится в публикации.

Источники сообщают о продвижении подразделений РФ к селу со стороны Красноармейска на расстояние более полутора километров.

Напомним, накануне появилась информация о ведении российскими военными боев на восточной окраине Гришина. Также сообщалось о приближении войск РФ к селу с юга.