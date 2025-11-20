СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Власти США усиливают давление на Владимира Зеленского, чтобы он принял предлагаемый Штатами план по урегулированию украинского конфликта, отмечает газета Washington Post.
В среду агентство Рейтер со ссылкой на два источника передавало, что США указали Зеленскому, что Украина должна принять их план по мирному урегулированию, включающий территориальные уступки и отказ Киева от части оружия.
Как утверждают осведомленные источники, спецпосланник США Стив Уиткофф «без лишнего шума» продвигает пересмотренный мирный план, содержащий некоторые положения, против которых выступает Киев. Издание указывает, что план США содержит ряд условий, которые Зеленскому будет сложно принять.
«В то же время Зеленский ослаблен крупным коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его ближайших соратников, что в сочетании с… темпами российских военных ударов может оставить… мало вариантов, поскольку американские чиновники оказывают на него все большее давление, чтобы он принял соглашение о прекращении войны», — отмечает Washington Post.
Издание считает, что разразившийся коррупционный скандал на Украине может вынудить Зеленского уйти в отставку или принять план урегулирования украинского конфликта, который «большинство украинцев посчитают неприемлемым».
Также газета напомнила об уходе спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога из администрации Трампа в январе, называя это серьезным ударом для Украины.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. По данным портала, пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор «никаких новаций по теме не было».
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.