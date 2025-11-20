Украинское командование направило под Волчанск Харьковской области технический персонал аэродромов Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщили российские силовые структуры.
По их данным, ВСУ пытаются удержать исходные позиции всеми доступными силами. Боеспособные резервы ранее были переброшены на покровское (красноармейское) направление, поэтому под Волчанск отправили специалистов, которые ранее работали на аэродромах и даже фиксировались на сумском участке.
Источники отмечают, что ситуация для ВСУ в Харьковской области остаётся тяжёлой. В самом Волчанске подразделения 57-й бригады продолжают отступление, часть военнослужащих сдаются в плен.
Также сообщается, что отдельные бойцы пытаются избежать окружения, переодеваясь в гражданскую одежду.
