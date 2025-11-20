ВСУ передислоцировали под Волчанск техперсонал аэродромов для латания дыр

По их данным, ВСУ пытаются удержать исходные позиции всеми доступными силами. Боеспособные резервы ранее были переброшены на покровское (красноармейское) направление, поэтому под Волчанск отправили специалистов, которые ранее работали на аэродромах и даже фиксировались на сумском участке.