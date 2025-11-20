Ричмонд
Госсекретарь США Рубио сделал заявление о завершении конфликта на Украине

Американский государственный секретарь Марко Рубио сообщил о продолжении работы над формированием перечня возможных вариантов урегулирования конфликта на Украине.

На своей странице в социальной сети X он отметил, что Вашингтон разрабатывает эти предложения с учётом позиций обеих сторон конфликта.

По словам Рубио, для достижения прекращения боевых действий необходим широкий обмен серьёзными и реалистичными инициативами, способными привести к конкретным результатам.

Ранее сообщалось, что Уиткофф начал работу над новым планом урегулирования на Украине в конце октября.

