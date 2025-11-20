Новосибирская область продолжает оказывать поддержку военнослужащим по контракту

Новосибирская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, которые заключили контракт на военную службу с Минобороны РФ. В их числе повышенная единовременная выплата в 2 млн рублей, а также многочисленные социальные гарантии. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.