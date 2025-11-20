Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирская область продолжает оказывать поддержку военнослужащим по контракту

Новосибирские военнослужащие, заключившие контракт, могут рассчитывать на повышенные денежные выплаты и многочисленные социальные гарантии.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, которые заключили контракт на военную службу с Минобороны РФ. В их числе повышенная единовременная выплата в 2 млн рублей, а также многочисленные социальные гарантии. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

В частности, правовую, психологическую и гуманитарную поддержку участникам СВЛ и их семьям уже более трех лет оказывает Комитет семей воинов Отечества Новосибирской области.

— Мы рассказываем о наших Героях и их семьях, причинах проведения спецоперации, о фальсификации истории, — поделилась председатель Комитета Наталия Курина.

Для новосибирских военнослужащих, заключивших контракт, по решению регионального правительства и губернатора до конца года будет действовать повышенная выплата.