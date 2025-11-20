Ричмонд
Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Я думаю, что у людей, которые понимают, как работает Европейский Союз и по каким критериям вступают страны, есть четкое понимание, что Украина не соответствует ни одному из заявленных критериев. Там нет ничего: там нет ни демократии, там нет прозрачности судебной системы, там нет антикоррупционного действующего законодательства», — сказала она.

Как отметила Захарова, вступление Украины в ЕС нужно не рядовым гражданам объединения, а самой евробюрократии, которая проводит политику, не учитывающую интересы стран-участниц.

«Прибавьте к этому еще бедственное положение европейской, ЕСовской экономики и вы получите соответствующий результат», — подчеркнула она.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что пока не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.

