Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС

«Я думаю, что у людей, которые понимают, как работает Европейский Союз и по каким критериям вступают страны, есть четкое понимание, что Украина не соответствует ни одному из заявленных критериев. Там нет ничего: там нет ни демократии, там нет прозрачности судебной системы, там нет антикоррупционного действующего законодательства», — сказала она.