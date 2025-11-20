Рубио: в предложениях США по Украине учитываются позиции Москвы и Киева

США разрабатывают предложения по урегулированию украинского конфликта, учитывая позиции Москвы и Киева, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Он отметил в своем сообщении в соцсети X*, что для разрешения ситуации на Украине нужно провести «подробный обмен серьезными и реалистичными идеями».
«Для достижения прочного мира необходимо, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки», — добавил политик.
Ранее западные СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на текущей неделе одобрил «тихо разработанный» план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Журналисты утверждают, что предложения соответствуют позиции России, о которой заявлял на саммите на Аляске глава РФ Владимир Путин.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры страны.