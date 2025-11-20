Предложения Путина отразились в новом плане Трампа по Украине: WSJ раскрыла детали

О готовности Москвы к диалогу неоднократно заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Еще в начале сентября он подтверждал, что урегулирование кризиса мирными средствами остается для России приоритетом. Глава МИД ссылался на стамбульские переговоры, инициированные президентом Путиным, в рамках которых сторонам удалось достичь прогресса по гуманитарным вопросам и обозначить свои позиции.