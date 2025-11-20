Предложения Путина отразились в новом плане Трампа по Украине: WSJ раскрыла детали

Американская газета Wall Street Journal утверждает, что новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта соответствует ранее озвученным предложениям российского лидера Владимира Путина. Как пишет издание со ссылкой на свои источники, сходство наблюдается с условиями, которые обсуждались во время саммита двух лидеров на Аляске.
Отдельные элементы американской инициативы перекликаются с тем, что Путин предлагал в ходе августовской встречи со спецпосланником Стивом Уиткоффом, а позднее — на переговорах с самим Трампом. Публикация не уточняет конкретные детали этих предложений.
При этом аналитики издания обращают внимание на расчет Вашингтона при реализации потенциального мирного соглашения. По их данным, американская сторона полагается на заинтересованность Москвы в нормализации и оживлении экономических связей с западными странами.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США и Россия обсуждали украинский конфликт во время встречи глав государств на Аляске. Других новаций в диалоге не было.
О готовности Москвы к диалогу неоднократно заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Еще в начале сентября он подтверждал, что урегулирование кризиса мирными средствами остается для России приоритетом. Глава МИД ссылался на стамбульские переговоры, инициированные президентом Путиным, в рамках которых сторонам удалось достичь прогресса по гуманитарным вопросам и обозначить свои позиции.