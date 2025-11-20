Главные новости к утру 20 ноября 2025 года

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом разрабатывает план по урегулированию конфликта на Украине с учетом позиций Москвы и Киева. Он уточнил, что обеим сторонам придется согласиться на уступки. По данным СМИ, план состоит из 28 пунктов и включает отказ Украины от ряда территорий и от вступления в НАТО.