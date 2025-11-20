Ричмонд
Главные новости к утру 20 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 20 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 ноября 2025.

Рубио рассказал о работе над мирным планом США по Украине

Источник: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом разрабатывает план по урегулированию конфликта на Украине с учетом позиций Москвы и Киева. Он уточнил, что обеим сторонам придется согласиться на уступки. По данным СМИ, план состоит из 28 пунктов и включает отказ Украины от ряда территорий и от вступления в НАТО.

Трамп одобрил обнародование файлов Эпштейна

Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект о публикации файлов Джеффри Эпштейна, которые ранее были засекречены. В документах могут быть имена известных людей, которые потенциально причастны к преступлениям финансиста, обвиненного в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Стало известно о возможной отставке спецпредставителя США по Украине

Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог планирует уволиться в январе. Об этом сообщает агентство Reuters. Спецпосланник — временная должность, срок работы на которой не превышает 360 дней. Келлог не планировал занимать ее длительное время. Еще одна возможная причина отставки — конфликт с другим спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Сенатор США заявил о согласии Трампа на санкции против России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм*, являющийся соавтором двухпартийного законопроекта о санкциях против России и ее торговых партнеров, заявил, что президент США Дональд Трамп согласен на продвижение документа в конгрессе. Политик добавил, что администрация Белого дома одобрила проект.

НАСА определило объект 3I/ATLAS как комету

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) на специальной пресс-конференции подтвердило, что 3I/ATLAS — комета, которая прибыла из другой звездной системы. Объект стал третьим когда-либо опознанным, вошедшим в Солнечную систему из другой части Галактики. 3I/ATLAS не представляет угрозу для Земли.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

