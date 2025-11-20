Раскрыто, что европейские союзники встревожены деталями плана США по Украине

Европейские союзники выразили обеспокоенность предложениями Вашингтона по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По их словам, обсуждаемая в США схема предполагает серьёзные уступки со стороны Киева — вплоть до отказа от части территорий. В Европе опасаются, что подобный шаг станет поощрением действий Москвы и создаст опасный международный прецедент.
Дополнительные сомнения вызывает вопрос присутствия в документе темы НАТО. В американской администрации до сих пор решают, стоит ли упоминать альянс и в какой форме.
По информации Politico и других СМИ, в проекте рассматривается требование сократить численность украинских вооружённых сил примерно вдвое, отказаться от ряда систем вооружения и временно отложить курс на вступление в НАТО. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что речь может идти о многолетнем моратории на движение Киева в сторону блока.
Европейские чиновники признают, что не были информированы о содержании американских инициатив. Глава германского МИД Йоханн Вадепуль прямо заявил, что Берлин «не получал уведомлений» о ходе подготовки документа.
Накануне Axios сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсуждал элементы плана с российским представителем Кириллом Дмитриевым во время его поездки в США в конце октября. Предполагается, что стороны используют наработки августовского саммита на Аляске и сформируют рамочный проект к следующей встрече лидеров.
В это же время в Киев прибыл министр армии США Дэниел Дрисколл. По данным американского военного командования, он обсуждает с Владимиром Зеленским возможное возобновление переговоров с Москвой.
В Кремле, комментируя публикации Axios и Politico, заявили, что никаких новых предложений после встречи Путина и Трампа в Анкоридже не поступало. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, дополнительных инициатив нет, а Москва продолжает исходить из принципов, обсуждавшихся летом.
