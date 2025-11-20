Раскрыто, что европейские союзники встревожены деталями плана США по Украине

По информации Politico и других СМИ, в проекте рассматривается требование сократить численность украинских вооружённых сил примерно вдвое, отказаться от ряда систем вооружения и временно отложить курс на вступление в НАТО. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что речь может идти о многолетнем моратории на движение Киева в сторону блока.