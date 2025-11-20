Трамп принял решение о санкциях против России за игрой в гольф: Грэм* раскрыл, что было дальше

Президент США Дональд Трамп якобы одобрил проект закона по антироссийским санкциям и попросил Джона Тьюна, лидера республиканского большинства в сенате, внести его на рассмотрение. Об этом со ссылкой на сенатора Линдси Грэма* сообщает CNN.
Американский сенатор сообщил, что все произошло за игрой в гольф. Тогда Трамп якобы велел Ньютону внести законопроект на рассмотрение.
Грэм* уточнил, добавляют журналисты, что Белый дом направил ему заявление о том, что законопроект якобы «был одобрен».
Ранее сообщалось, что Трамп готов подписать проект об ужесточении санкций против России. При этом Белый дом настаивает на выполнении ряда условий. Например, окончательные решения о применении этих ограничений будут прерогативой главы Белого дома.
Российская сторона неоднократно на разных уровнях заявляет, что рестрикции больше бьют по тем странам, которые их вводят. Об этом, в частности, говорил и президент России Владимир Путин.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право соразмерно отвечать на санкции со стороны Запада.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.