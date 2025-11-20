На Днепропетровщине взрывами повреждена инфраструктура в районе Павлограда

В Днепропетровской области в результате взрывов получила повреждения инфраструктура, сообщил в четверг Telegram-канал военной администрации региона.
По информации областных властей, повреждения инфраструктуры зафиксированы на территории Павлоградского района.
Также сообщается о повреждении линии электропередачи в Синельниковском районе.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы на территории Днепропетровской области прогремели в ночь на четверг на фоне воздушной тревоги. Ранее сообщалось о взрывах в городе Ахтырка Сумской области.
Напомним, накануне стало известно о нанесении российскими военными ударов по объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий украинского ВПК.