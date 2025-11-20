Axios узнал, что Умеров и Уиткофф достигли понимания по новому плану США

По данным собеседника издания, президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Умерова вести переговоры с Уиткоффом, а многие его комментарии вошли в текст 28-пунктного плана. Источник пояснил, что в ходе переговоров с Умеровым было достигнуто «множество договоренностей».
При этом украинский чиновник в разговоре с Axios опроверг, что Умеров принял условия плана. Собеседник отметил, что Киев возражает против многих пунктов, приведенных в документе.
Ранее, 19 ноября, Axios сообщил, что Уиткофф обсудил концепцию плана по Украине со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Последний в интервью изданию выразил оптимизм по поводу шансов этой стратегии на успех и подчеркнул: «Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана».
Речь идет о предложении США по окончанию конфликта на Украине, которое, по информации Reuters, включают в себя отказ Киева от некоторых территорий, а также некоторых видов оружия.