Axios узнал, что Умеров и Уиткофф достигли понимания по новому плану США

Глава украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф достигли понимания по новому плану урегулирования конфликта на Украине, сообщает Axios со ссылкой источник.

Источник: Getty Images

По данным собеседника издания, президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Умерова вести переговоры с Уиткоффом, а многие его комментарии вошли в текст 28-пунктного плана. Источник пояснил, что в ходе переговоров с Умеровым было достигнуто «множество договоренностей».

При этом украинский чиновник в разговоре с Axios опроверг, что Умеров принял условия плана. Собеседник отметил, что Киев возражает против многих пунктов, приведенных в документе.

Ранее, 19 ноября, Axios сообщил, что Уиткофф обсудил концепцию плана по Украине со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Последний в интервью изданию выразил оптимизм по поводу шансов этой стратегии на успех и подчеркнул: «Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана».

Речь идет о предложении США по окончанию конфликта на Украине, которое, по информации Reuters, включают в себя отказ Киева от некоторых территорий, а также некоторых видов оружия.

