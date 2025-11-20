Ричмонд
Нарышкин указал на «опасные метастазы» нацизма на Украине

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Угроза неонацизма остается актуальной, «опасные метастазы» нацизма есть на Украине и в некоторых странах Европы. Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Российская Федерация как наследница Великой Победы несет на себе ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны и сегодня. Они действительно актуальны, потому что, к сожалению, угроза неонацизма остается актуальной. И мы видим опасные метастазы нацизма на Украине и в ряде стран Европы», — сказал он на полях международного научно-практического форума «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет».

