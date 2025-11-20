Нарышкин указал на «опасные метастазы» нацизма на Украине

«Российская Федерация как наследница Великой Победы несет на себе ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны и сегодня. Они действительно актуальны, потому что, к сожалению, угроза неонацизма остается актуальной. И мы видим опасные метастазы нацизма на Украине и в ряде стран Европы», — сказал он на полях международного научно-практического форума «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет».
Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.Читать дальше